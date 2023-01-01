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Динамо М - Краснодар 09 Августа прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
09 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Динамо МКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 09 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3Краснодар
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар3 : 1Динамо М
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М0 : 0Краснодар
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 1Динамо М
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Динамо М1 : 0Краснодар
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Динамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 2Динамо М
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Динамо М1 : 1Краснодар
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Динамо М1 : 1Краснодар
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Динамо М
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 3 : 3Динамо М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 1 4 : 3Динамо М
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3Краснодар
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 2
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3Краснодар
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Динамо» — «Краснодар». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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