Динамо М - Краснодар 09 Августа прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
09 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 09 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Владимир Ивич
История личных встреч
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|19.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Динамо» — «Краснодар». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.