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Панатинаикос - Марсель 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Апостолос Николаидис (Афины, Греция), вместимость: 16620
09 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Марсель, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Апостолос Николаидис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
Сербия Иван Йованович
История личных встреч
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Панатинаикос2 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Панатинаикос
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Панатинаикос1 : 1
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Панатинаикос
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Панатинаикос1 : 1
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Марсель1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 0Марсель
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Марсель
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель3 : 1

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