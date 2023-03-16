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Слован Бр - Маккаби Х 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
09 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Слован Бр
Маккаби Х

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Маккаби Х, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Израиль Мессай Дего
История личных встреч
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр2 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Слован Бр
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Слован Бр
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 1
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Слован Бр2 : 2 1 : 4
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Х4 : 1 ДВ
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Маккаби Х
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Х2 : 1
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 4Маккаби Х
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Маккаби Х5 : 0

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