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Рейнджерс - Серветт 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Рейнджерс
Серветт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Серветт, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
Англия Майкл Бил
Швейцария Ален Гейгер
Швейцария Рене Вайлер
История личных встреч
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Рейнджерс
27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 0 : 3Рейнджерс
24.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Рейнджерс2 : 2
21.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 3Рейнджерс
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0
05.08.2023 Швейцария - Суперлига 3-й тур 1 : 1Серветт
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2 1 : 4Серветт
29.07.2023 Швейцария - Суперлига 2-й тур Серветт2 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Серветт1 : 1
22.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур 1 : 3Серветт

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