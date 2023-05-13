Рейнджерс - Серветт 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Серветт, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Серветт
Женева, Швейцария
Главные тренеры
|Майкл Бил
|Ален Гейгер
|Рене Вайлер
История личных встреч
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|29.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|1 : 3