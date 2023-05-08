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АЕК Ларнака - Маккаби Т-А 09 Августа прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
09 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Маккаби Т-А

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Маккаби Т-А, которое состоится 09 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Ольтра
История личных встреч
02.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч АЕК Ларнака1 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 3АЕК Ларнака
28.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 2АЕК Ларнака
21.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур АЕК Ларнака1 : 1
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур 2 : 1АЕК Ларнака
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Маккаби Т-А
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Маккаби Т-А3 : 0
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 2Маккаби Т-А
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Маккаби Т-А3 : 0
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 3 : 1Маккаби Т-А

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