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Гент - Погонь 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
09 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Гент
Погонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Погонь, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Погонь
Щецин, Польша
Главные тренеры
Бельгия Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
06.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур 0 : 1Гент
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 5Гент
30.07.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 1-й тур Гент3 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гент5 : 1
03.06.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур Гент3 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Погонь3 : 2
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Погонь2 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 5Погонь
21.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур 0 : 1Погонь
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Погонь4 : 0

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