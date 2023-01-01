Кардифф Сити - Колчестер Юнайтед 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Колчестер Юнайтед, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Колчестер Юнайтед
Колчестер
История личных встреч
|02.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 0
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|05.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|05.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 4