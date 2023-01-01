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Кардифф Сити - Колчестер Юнайтед 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Кардифф Сити
Колчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Колчестер Юнайтед, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Колчестер Юнайтед
Колчестер
История личных встреч
02.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити3 : 1Колчестер Юнайтед
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 2Кардифф Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0Кардифф Сити
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 2
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити1 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 0Колчестер Юнайтед
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Колчестер Юнайтед0 : 2
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Колчестер Юнайтед
05.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 1 : 2
05.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 4

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