Уимблдон - Ковентри Сити 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия), вместимость: 9300
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уимблдон - Ковентри Сити, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уимблдон
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
|17.09.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 9-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 28-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|0 : 0
|14.02.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 32-й тур
|1 : 1
|28.09.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|2 : 2
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|0 : 2
|15.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 1
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1