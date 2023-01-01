01:37 ()
Свернуть список

Уимблдон - Ковентри Сити 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия), вместимость: 9300
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Уимблдон
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уимблдон - Ковентри Сити, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Черри Рэд Рекордс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уимблдон
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
История личных встреч
17.09.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 9-й тур Ковентри Сити2 : 1Уимблдон
12.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 28-й тур Ковентри Сити1 : 1Уимблдон
11.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Уимблдон0 : 0Ковентри Сити
14.02.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 32-й тур Уимблдон1 : 1Ковентри Сити
28.09.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 10-й тур Ковентри Сити2 : 2Уимблдон
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Уимблдон0 : 2
15.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка Уимблдон3 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 1Уимблдон
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Уимблдон0 : 2
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 0
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Ковентри Сити
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Ковентри Сити1 : 1 5 : 6
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Ковентри Сити
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 1Ковентри Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close