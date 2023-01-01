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Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Бристоль Сити
Оксфорд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Бристоль Сити1 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Бристоль Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити1 : 2
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити2 : 1
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 0Бристоль Сити
09.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Оксфорд Юнайтед0 : 3
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Оксфорд Юнайтед4 : 1
16.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 2Оксфорд Юнайтед
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Оксфорд Юнайтед0 : 2
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 2 5 : 3

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