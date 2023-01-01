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Лидс Юнайтед - Шрусбери Таун 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Лидс Юнайтед
Шрусбери Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шрусбери Таун, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шрусбери Таун
Шрусбери
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лидс Юнайтед0 : 2
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лидс Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Шрусбери Таун1 : 2
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Шрусбери Таун3 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Шрусбери Таун2 : 1
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шрусбери Таун0 : 1
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шрусбери Таун3 : 2

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