Лидс Юнайтед - Шрусбери Таун 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шрусбери Таун, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шрусбери Таун
Шрусбери
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 1
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 2