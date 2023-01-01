Ипсвич Таун - Бристоль Роверс 09 Августа прямая трансляция
09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Бристоль Роверс, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Бристоль Роверс
Бристоль
Главные тренеры
|Киран Маккенна
История личных встреч
|02.04.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 39-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|0 : 2
|05.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 0
|14.12.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 21-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|2 : 1
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1
|27.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 0
|27.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|0 : 2
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1