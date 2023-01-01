01:37 ()
Свернуть список

Ипсвич Таун - Бристоль Роверс 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Бристоль Роверс, которое состоится 09 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Бристоль Роверс
Бристоль
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
02.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 39-й тур Ипсвич Таун2 : 1Бристоль Роверс
19.09.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Бристоль Роверс0 : 2Ипсвич Таун
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ипсвич Таун3 : 0Бристоль Роверс
14.12.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 21-й тур Ипсвич Таун1 : 2Бристоль Роверс
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 2 : 1Ипсвич Таун
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Ипсвич Таун0 : 0
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун4 : 1
27.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Ипсвич Таун4 : 0
27.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Бристоль Роверс0 : 2
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Бристоль Роверс1 : 0
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 0Бристоль Роверс
08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 1
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close