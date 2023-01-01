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Бёртон Альбион - Лестер Сити 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Бёртон Альбион
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёртон Альбион - Лестер Сити, которое состоится 09 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёртон Альбион
Бёртон-апон-Трент
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
29.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Бёртон Альбион1 : 3Лестер Сити
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Лестер Сити2 : 0Бёртон Альбион
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 0Бёртон Альбион
27.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Бёртон Альбион6 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Бёртон Альбион2 : 0
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 2 : 0Бёртон Альбион
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд Бёртон Альбион1 : 2
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лестер Сити2 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Лестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3

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