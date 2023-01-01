Бёртон Альбион - Лестер Сити 09 Августа прямая трансляция
09 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёртон Альбион - Лестер Сити, которое состоится 09 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёртон Альбион
Бёртон-апон-Трент
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|29.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 3
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|27.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|6 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 0
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|04.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3