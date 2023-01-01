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Бенфика - Порту 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия), вместимость: 30127
09 Августа 2023 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Португалии 2023, Финал
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Бенфика
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 09 Августа 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
99 Греция вр Одиссеас Влаходимос
6 Дания зщ Александр Бах
66 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
13 Чехия зщ Давид Юрасек
10 Турция пз Оркун Кёкчю
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
33 Хорватия нп Петар Муса
99 Португалия вр Диогу Кошта
11 Бразилия зщ Пепе
3 Португалия зщ Пепе
5 Испания зщ Иван Маркано
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
25 Португалия пз Отавио
46 Канада пз Стефен Эуштакиу
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
16 Испания пз Нико Гонсалес
9 Иран нп Мехди Тареми
30 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика0 : 1Порту
31.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Бенфика
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 1Порту
16.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 1Бенфика
23.12.2020 Суперкубок Португалии 2020 Финал Порту2 : 0Бенфика
01.08.2020 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 2Порту
08.02.2020 Португалия - Примейра 20-й тур Порту3 : 2Бенфика
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бенфика
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Бенфика
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 1 : 5Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0
04.06.2023 Кубок Португалии Финал 0 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 4Порту
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 1Порту

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