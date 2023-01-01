Бенфика - Порту 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия), вместимость: 30127
09 Августа 2023 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Португалии 2023, Финал
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 09 Августа 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Авейру (Авейру, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|6
|зщ
|Александр Бах
|66
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|13
|зщ
|Давид Юрасек
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|33
|нп
|Петар Муса
|99
|вр
|Диогу Кошта
|11
|зщ
|Пепе
|3
|зщ
|Пепе
|5
|зщ
|Иван Маркано
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|25
|пз
|Отавио
|46
|пз
|Стефен Эуштакиу
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|9
|нп
|Мехди Тареми
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Суперкубок Португалии 2020
|Финал
|2 : 0
|01.08.2020
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 2
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1