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Интернасьонал - Ривер Плейт 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Интернасьонал
Ривер Плейт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Ривер Плейт, которое состоится 09 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Главные тренеры
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Ривер Плейт2 : 1Интернасьонал
08.05.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа A. 6-й тур Ривер Плейт2 : 2Интернасьонал
04.04.2019 Кубок Либертадорес - 2019 Группа A. 3-й тур Интернасьонал2 : 2Ривер Плейт
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Интернасьонал2 : 2
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Ривер Плейт2 : 1Интернасьонал
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Интернасьонал1 : 2
23.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 0 : 0Интернасьонал
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Интернасьонал0 : 0
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Ривер Плейт2 : 1Интернасьонал
29.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 27-й тур Ривер Плейт2 : 1
24.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 26-й тур 3 : 3Ривер Плейт
16.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 25-й тур Ривер Плейт3 : 1
09.07.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 24-й тур 0 : 0Ривер Плейт

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