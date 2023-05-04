01:37 ()
Свернуть список

Атлетико Паранаэнсе - Боливар 09 Августа прямая трансляция

09 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Атлетико Паранаэнсе
Боливар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Боливар, которое состоится 09 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
Боливар
Ла-Пас, Боливия
История личных встреч
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Боливар3 : 1Атлетико Паранаэнсе
05.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур 1 : 1Атлетико Паранаэнсе
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Боливар3 : 1Атлетико Паранаэнсе
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Атлетико Паранаэнсе3 : 3
24.07.2023 Бразилия - Серия А 16-й тур 0 : 2Атлетико Паранаэнсе
17.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 0
02.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/8 финала. 1-й матч Боливар3 : 1Атлетико Паранаэнсе
30.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 6-й тур 4 : 0Боливар
07.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 5-й тур Боливар2 : 0
24.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 4-й тур Боливар1 : 0
04.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа C. 3-й тур 0 : 4Боливар

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close