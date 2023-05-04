Атлетико Паранаэнсе - Боливар 09 Августа прямая трансляция
09 Августа 2023 года в 03:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Боливар, которое состоится 09 Августа 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба, Бразилия
Боливар
Ла-Пас, Боливия
История личных встреч
|02.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|05.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|02.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|29.07.2023
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|3 : 3
|24.07.2023
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 2
|17.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|2 : 0
|02.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|30.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 6-й тур
|4 : 0
|07.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0
|24.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4