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Милан - Тренто 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Центро Спортива Миланелло (Карнаго, Италия), вместимость: 1000
09 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Милан
Тренто

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Тренто, которое состоится 09 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Центро Спортива Миланелло (Карнаго, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Тренто
Тренто, Италия
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Бруно Тедино
История личных встреч
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Милан
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Милан
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан7 : 0Тренто
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1

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