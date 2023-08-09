Милан - Тренто 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Центро Спортива Миланелло (Карнаго, Италия), вместимость: 1000
09 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Тренто, которое состоится 09 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Центро Спортива Миланелло (Карнаго, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Тренто
Тренто, Италия
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Бруно Тедино
История личных встреч
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1