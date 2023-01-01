01:37 ()
Свернуть список

Ред Булл Зальцбург - Интер М 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
09 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ред Булл Зальцбург
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Интер М, которое состоится 09 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйсле
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
07.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Интер М4 : 0Ред Булл Зальцбург
06.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 2-й тур Ред Булл Зальцбург3 : 0
29.07.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 1-й тур 0 : 2Ред Булл Зальцбург
03.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 1 : 1Ред Булл Зальцбург
28.05.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Ред Булл Зальцбург3 : 2
21.05.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 1
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Интер М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Интер М1 : 1
10.06.2023 Лига чемпионов Финал 1 : 0Интер М
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 1Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close