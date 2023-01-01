Ред Булл Зальцбург - Интер М 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
09 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Интер М, которое состоится 09 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Маттиас Яйсле
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|07.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|3 : 0
|29.07.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 1-й тур
|0 : 2
|03.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|2 : 1
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2