Ахмат - Балтика 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Балтика, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|13.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|39-й тур
|2 : 0
|03.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|19-й тур
|0 : 1
|04.08.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|25-й тур
|1 : 2
|15.04.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Ахмат» — «Балтика». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.