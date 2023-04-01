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Ахмат - Балтика 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
Ахмат
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Балтика, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
13.10.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 39-й тур Ахмат2 : 0Балтика
03.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 19-й тур Балтика0 : 1Ахмат
04.08.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 25-й тур Балтика1 : 2Ахмат
15.04.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 5-й тур Ахмат0 : 1Балтика
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Ахмат
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 0Ахмат
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат4 : 2
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Балтика2 : 1
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Балтика
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 3Балтика
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Балтика
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Балтика
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Ахмат» — «Балтика». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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