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Карабах - ХИК 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Карабах
ХИК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - ХИК, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
05.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 1-й тур Карабах0 : 1
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Карабах1 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 2Карабах
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Карабах4 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Карабах
05.08.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК4 : 2
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0ХИК
29.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 2ХИК
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0
22.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК1 : 0

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