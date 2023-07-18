Жальгирис - Хеккен 10 Августа прямая трансляция
Стадион: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Хеккен, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
|Владимир Николаевич Чебурин
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|06.08.2023
|Литва - А лига
|25-й тур
|0 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Литва - А лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|21.07.2023
|Литва - А лига
|23-й тур
|4 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4
|29.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|17-й тур
|3 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|22.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2