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Жальгирис - Хеккен 10 Августа прямая трансляция

Стадион: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Жальгирис
Хеккен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Хеккен, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЛФФ - Ветра (Вильнюс, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
06.08.2023 Литва - А лига 25-й тур 0 : 0Жальгирис
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Жальгирис
30.07.2023 Литва - А лига 24-й тур Жальгирис1 : 2
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис2 : 2
21.07.2023 Литва - А лига 23-й тур Жальгирис4 : 0
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Хеккен3 : 3 3 : 4
29.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 17-й тур Хеккен3 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Хеккен
22.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур 1 : 0Хеккен
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Хеккен

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