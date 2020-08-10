Славия - Днепр-1 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Днепр-1, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Днепр-1
Днепр, Украина
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Александр Кучер
История личных встреч
|06.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 3-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 2-й тур
|1 : 3
|22.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|4 : 0
|23.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|2 : 3
|06.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0