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Славия - Днепр-1 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Славия П
Днепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Днепр-1, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Днепр-1
Днепр, Украина
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Украина Александр Кучер
История личных встреч
06.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Славия П2 : 1
30.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур 1 : 3Славия П
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур Славия П2 : 0
27.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур Славия П4 : 0
23.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур 2 : 3Славия П
06.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Днепр-12 : 1
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Днепр-1
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Днепр-11 : 3
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Днепр-11 : 0
28.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Днепр-1

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