Шериф - БАТЭ 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - БАТЭ, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Кирилл Петрович Альшевский
История личных встреч
|04.11.2010
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 1
|21.10.2010
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0