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Шериф - БАТЭ 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - БАТЭ, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
Италия Роберто Бордин
Беларусь Кирилл Петрович Альшевский
История личных встреч
04.11.2010 Лига Европы Группа E. 4-й тур БАТЭ3 : 1Шериф
21.10.2010 Лига Европы Группа E. 3-й тур Шериф0 : 1БАТЭ
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 1 ДВШериф
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Шериф1 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шериф3 : 0 ДВ
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Шериф
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Шериф
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ3 : 5
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 6 : 2БАТЭ
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0

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