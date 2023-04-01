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Струга - Свифт Эсперанж 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония), вместимость: 18000
10 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Струга
Свифт Эсперанж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Струга - Свифт Эсперанж, которое состоится 10 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Струга
Струга, Северная Македония
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Главные тренеры
Албания Шпетим Дуро
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 4Струга
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Струга1 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 2
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Струга
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 4
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж3 : 2
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Свифт Эсперанж
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж0 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Свифт Эсперанж
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж1 : 1

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