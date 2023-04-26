Олимпиакос - Генк 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Генк, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|5 : 0
|26.04.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 2-й тур
|0 : 1
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|29.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|0 : 4
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|2 : 2