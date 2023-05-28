Зриньски - Брейдаблик 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Брейдаблик, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3 4 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|30.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. Финал
|0 : 5