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Четверг 10 августа
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Зриньски - Брейдаблик 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Зриньски
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Брейдаблик, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
Хорватия Крунослав Рендулич
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Зриньски
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски0 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Зриньски2 : 3 4 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Зриньски
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 3 : 0Зриньски
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 6 : 3Брейдаблик
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик0 : 2
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Брейдаблик2 : 1
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Брейдаблик
30.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. Финал 0 : 5Брейдаблик

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