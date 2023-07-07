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Тобол - Дерри Сити 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Тобол
Дерри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Дерри Сити, которое состоится 10 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай, Казахстан
Дерри Сити
Дерри, Северная Ирландия
Главные тренеры
Северная Ирландия Руайдри Хиггинс
История личных встреч
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Тобол0 : 2
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Тобол1 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Тобол
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Тобол
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3Дерри Сити
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Дерри Сити2 : 1
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дерри Сити1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Дерри Сити
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур Дерри Сити2 : 1

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