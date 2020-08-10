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Сабах - Партизан 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Сабах
Партизан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - Партизан, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Партизан
Белград, Сербия
История личных встреч
06.08.2023 Азербайджан - Премьер-лига 1-й тур Сабах5 : 0
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Сабах2 : 1
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Сабах
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур 1 : 0Сабах
22.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур Сабах0 : 0
06.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 2-й тур 0 : 2Партизан
29.07.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 1-й тур 3 : 3Партизан
27.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан2 : 1
21.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 2 : 2Партизан
14.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Партизан2 : 1

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