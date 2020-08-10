Сабах - Партизан 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - Партизан, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Партизан
Белград, Сербия
История личных встреч
|06.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|06.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|3 : 3
|27.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 1