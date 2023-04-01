01:59 ()
Онлайн трансляции
Четверг 10 августа
Свернуть список

Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виктория Пльзень
Гзира Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
06.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Виктория Пльзень3 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Виктория Пльзень
30.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур Виктория Пльзень1 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Виктория Пльзень0 : 0
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур 1 : 0Виктория Пльзень
02.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Гзира Юнайтед
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 13 : 14Гзира Юнайтед
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Гзира Юнайтед0 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close