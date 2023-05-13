Русенборг - Хартс 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Леркендал (Тронхейм, Норвегия), вместимость: 21850
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Русенборг - Хартс, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Леркендал (Тронхейм, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Хартс
Эдинбург, Шотландия
История личных встреч
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|1 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|3 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 2