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Русенборг - Хартс 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Леркендал (Тронхейм, Норвегия), вместимость: 21850
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Русенборг
Хартс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Русенборг - Хартс, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Леркендал (Тронхейм, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Хартс
Эдинбург, Шотландия
История личных встреч
06.08.2023 Норвегия - Элитсерия 17-й тур 1 : 2Русенборг
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Русенборг3 : 2 ДВ
30.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур Русенборг3 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Русенборг
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 0 : 1Русенборг
27.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Хартс1 : 1
24.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 2 : 2Хартс
20.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Хартс2 : 1
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 2 : 2Хартс
07.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Хартс0 : 2

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