Будё-Глимт - Пюник 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Пюник, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|3 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 4
|30.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|2 : 5
|06.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|31.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3