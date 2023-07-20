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Будё-Глимт - Пюник 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
10 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Будё-Глимт
Пюник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Пюник, которое состоится 10 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Армения Егише Меликович Меликян
История личных встреч
06.08.2023 Норвегия - Элитсерия 17-й тур 3 : 2Будё-Глимт
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 4Будё-Глимт
30.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур Будё-Глимт0 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Будё-Глимт3 : 0
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 2 : 5Будё-Глимт
06.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Пюник1 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Пюник2 : 1
31.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Пюник
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Пюник
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Пюник

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