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Дила - АПОЭЛ 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Дила
АПОЭЛ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - АПОЭЛ, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори, Грузия
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Дила3 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Дила
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дила2 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Дила
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 0Дила
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2АПОЭЛ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч АПОЭЛ2 : 1
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур АПОЭЛ4 : 3
21.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 2АПОЭЛ
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур АПОЭЛ2 : 1

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