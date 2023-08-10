Хайдук - ПАОК 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 35000
10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайдук - ПАОК, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Полюд (Сплит, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайдук
Сплит, Хорватия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|30.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|21.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|36-й тур
|3 : 0
|19.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|35-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 1