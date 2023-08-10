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Хайдук - ПАОК 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 35000
10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хайдук
ПАОК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайдук - ПАОК, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Полюд (Сплит, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайдук
Сплит, Хорватия
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
Румыния Рэзван Луческу
История личных встреч
30.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур Хайдук1 : 0
21.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур 1 : 2Хайдук
28.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур Хайдук3 : 0
19.05.2023 Хорватия - Первая лига 35-й тур 0 : 1Хайдук
13.05.2023 Хорватия - Первая лига 34-й тур Хайдук3 : 0
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4ПАОК
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч ПАОК0 : 0
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур ПАОК0 : 1
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 2ПАОК
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 1ПАОК

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