Рапид - Дебрецен 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Дебрецен, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|05.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 2-й тур
|4 : 0
|28.07.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 3 : 1
|31.07.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|1-й тур
|3 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|27.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|1 : 3