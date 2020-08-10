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Рапид - Дебрецен 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Рапид В
Дебрецен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Дебрецен, которое состоится 10 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
05.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 2-й тур Рапид В4 : 0
28.07.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 1-й тур 1 : 1Рапид В
03.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 2 : 1Рапид В
28.05.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Рапид В3 : 2
21.05.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Рапид В1 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Дебрецен1 : 2 3 : 1
31.07.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 1-й тур Дебрецен3 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Дебрецен
27.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Дебрецен2 : 0
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 1 : 3Дебрецен

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