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Балкани - Линкольн 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
10 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Балкани
Линкольн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Линкольн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
Албания Илир Дая
Испания Хави Муньос
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Балкани
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани3 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Балкани
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани2 : 0
03.11.2022 Лига конференций Группа G. 6-й тур 1 : 0Балкани
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Линкольн
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линкольн1 : 2
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Линкольн0 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Линкольн
12.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Линкольн2 : 0

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