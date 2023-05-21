Хайберниан - Люцерн 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
10 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайберниан - Люцерн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Люцерн
Люцерн, Швейцария
История личных встреч
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 3
|06.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|30.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|0 : 0