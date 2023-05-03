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Арис - Динамо Киев 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Арис
Динамо К

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - Динамо Киев, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Салоники, Греция
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Греция Апостолос Терзис
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Арис1 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Арис
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 1Арис
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Арис1 : 2
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Арис4 : 2
04.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур 2 : 4Динамо К
30.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Динамо К4 : 1
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Динамо К
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 0
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур 0 : 3Динамо К

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