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Четверг 10 августа
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Б-36 Торсхавн - Риека 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Гундадалур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5000
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Б-36 Торсхавн
Риека

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Б-36 Торсхавн - Риека, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гундадалур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Риека
Риека, Хорватия
Главные тренеры
Фарерские острова Дан Бримсвуйк
Хорватия Фаусто Будичин
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 ДВБ-36 Торсхавн
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн2 : 1
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2 ДВБ-36 Торсхавн
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн0 : 0
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Б-36 Торсхавн1 : 2
06.08.2023 Хорватия - Первая лига 3-й тур Риека6 : 0
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Риека6 : 1
30.07.2023 Хорватия - Первая лига 2-й тур 1 : 0Риека
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Риека
22.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Риека4 : 0

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