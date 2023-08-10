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Четверг 10 августа
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Твенте - Рига 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Твенте
Рига

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Рига, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Рига
Рига, Латвия
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 ДВТвенте
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Твенте1 : 0
11.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч Твенте1 : 0
08.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч 1 : 1Твенте
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0
06.08.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 25-й тур 1 : 5Рига
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Рига3 : 1 ДВ
30.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 24-й тур Рига3 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Рига
23.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур 0 : 6Рига

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