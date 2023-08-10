Твенте - Рига 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Рига, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Рига
Рига, Латвия
История личных встреч
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|06.08.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 25-й тур
|1 : 5
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|30.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 24-й тур
|3 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 6