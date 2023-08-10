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Целе - Неман 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Целе
Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Неман, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Неман
Гродно, Беларусь
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1 2 : 4Целе
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Целе3 : 4
22.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 1 : 1Целе
11.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 1 : 0Целе
24.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи 1 : 3Целе
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Неман
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Неман2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Неман
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 3Неман

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