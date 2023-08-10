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Арока - Бранн 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Арока
Бранн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бранн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока, Португалия
Бранн
Берген, Норвегия
История личных встреч
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 0 : 2Арока
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Арока1 : 0
15.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 2 : 0Арока
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Арока0 : 1
28.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 0Арока
06.08.2023 Норвегия - Элитсерия 17-й тур 0 : 2Бранн
30.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур Бранн0 : 2
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 3 : 1Бранн
16.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур Бранн1 : 0
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур 2 : 0Бранн

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