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Фарул - Флора 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Фарул
Флора

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарул - Флора, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарул
Констанца, Румыния
Флора
Таллин, Эстония
Главные тренеры
Румыния Георге Хаджи
Эстония Юрген Хенн
История личных встреч
06.08.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 4-й тур 3 : 2Фарул
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Фарул
30.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 3-й тур Фарул1 : 3
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул3 : 2
22.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Фарул4 : 1
04.08.2023 Эстония - Мейстрилига 22-й тур Флора4 : 0
28.07.2023 Эстония - Мейстрилига 23-й тур Флора1 : 1
23.07.2023 Эстония - Мейстрилига 21-й тур Флора1 : 4
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Флора0 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Флора

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