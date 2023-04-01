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Лех - Спартак Тр 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Познань (Мейски) (Познань, Польша), вместимость: 43269
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лех П
Спартак Тр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Спартак Тр, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Познань (Мейски) (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
06.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур 1 : 1Лех П
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Лех П
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Лех П2 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П3 : 1
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур 1 : 2Лех П
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Спартак Тр4 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Спартак Тр
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Спартак Тр
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр0 : 2
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Спартак Тр

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