Фенербахче - Марибор 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Марибор, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Марибор
Марибор, Словения
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 4
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|15.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 1
|12.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|1 : 3
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 3 ДВ
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0