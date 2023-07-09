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Фенербахче - Марибор 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Фенербахче
Марибор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Марибор, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Марибор
Марибор, Словения
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 4Фенербахче
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Фенербахче5 : 0
15.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 1Фенербахче
12.07.2023 Кубок PARI Премьер Фенербахче1 : 3
09.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 0 4 : 3Фенербахче
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Марибор4 : 3 ДВ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Марибор
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Марибор
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор1 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Марибор

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