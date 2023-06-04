Брюгге - Акюрейри 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Акюрейри, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Акюрейри
Акюрейри, Исландия
История личных встреч
|06.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 2-й тур
|0 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|04.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 3
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0