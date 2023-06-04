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Брюгге - Акюрейри 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
10 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брюгге
Акюрейри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Акюрейри, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Акюрейри
Акюрейри, Исландия
История личных встреч
06.08.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур 0 : 1Брюгге
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Брюгге
30.07.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 1-й тур Брюгге1 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брюгге3 : 0
04.06.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 6-й тур 1 : 3Брюгге
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2Акюрейри
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Акюрейри3 : 1
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Акюрейри
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Акюрейри2 : 0

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