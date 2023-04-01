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Четверг 10 августа
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Легия - Аустрия В 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Легия
Аустрия В

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Аустрия В, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Аустрия В
Вена, Австрия
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
28.09.2006 Кубок УЕФА 1-й раунд. 2-й матч Аустрия В1 : 0Легия
14.09.2006 Кубок УЕФА 1-й раунд. 1-й матч Легия1 : 1Аустрия В
06.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Легия3 : 0
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия3 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Легия
21.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Легия3 : 0
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Легия3 : 1
06.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 2-й тур 0 : 2Аустрия В
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Аустрия В
30.07.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 1-й тур Аустрия В0 : 3
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Аустрия В1 : 0
11.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф за Лигу конференций. Финал Аустрия В5 : 0

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