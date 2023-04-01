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Валмиера - Партизани 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Валмиера
Партизани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валмиера - Партизани, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валмиера
Валмиера, Латвия
Партизани
Тирана, Албания
Главные тренеры
Латвия Юргис Калнс
Хорватия Зоран Зекич
История личных встреч
06.08.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 25-й тур Валмиера2 : 1
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Валмиера7 : 0
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Валмиера
22.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур Валмиера0 : 1
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Валмиера1 : 2
01.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани4 : 1
25.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Партизани
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Партизани
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Партизани1 : 1
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 1 4 : 5

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