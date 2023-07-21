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Сепси ОСК - Актобе 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Сепси ОСК
Актобе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сепси ОСК - Актобе, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Актобе
Актобе, Казахстан
История личных встреч
07.08.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 4-й тур Сепси ОСК1 : 1
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Сепси ОСК4 : 0
31.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 3-й тур 0 : 3Сепси ОСК
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Сепси ОСК
21.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Сепси ОСК1 : 0
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе4 : 2
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Актобе1 : 2
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Актобе
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Актобе
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Актобе1 : 0

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