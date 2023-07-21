Сепси ОСК - Актобе 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сепси ОСК - Актобе, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Актобе
Актобе, Казахстан
История личных встреч
|07.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 4-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|31.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|0 : 3
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|21.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0