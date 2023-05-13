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Омония - Мидтьюлланн 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Омония
Мидтьюлланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Мидтьюлланн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
40 Бразилия вр Фабиано
3 Уэльс зщ Адам Мэтьюз
22 Венгрия зщ Адам Ланг
5 Мали зщ Сену Кулибали
17 Чехия зщ Ян Лецьякс
8 Гвинея-Бисау пз Морету Кассаман
19 Коморские острова пз Фуад Баширу
7 Кабо-Верде пз Willy Semedo
10 Кипр нп Лоизос Лоизу
90 Украина нп Роман Безус
9 Кипр нп Андроникос Какулис
1 Дания вр Йонас Лёссль
14 Дания зщ Хенрик Далсгор
15 Исландия зщ Сверрир Ингасон
73 Бразилия зщ Жуниньо
29 Бразилия зщ Паулиньо
35 Бразилия пз Шарлес
5 Уругвай пз Эмилиано Мартинес
37 Швеция пз Армин Гигович
24 Дания пз Оливер Сёренсен
25 Норвегия пз Iver Fossum
9 Гвинея нп Sory Kaba
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Омония4 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 3Омония
28.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур Омония0 : 2
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Омония
13.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Омония
06.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 3-й тур 4 : 1Мидтьюлланн
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1 ДВМидтьюлланн
30.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 2-й тур Мидтьюлланн2 : 0
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Мидтьюлланн2 : 0
21.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур Мидтьюлланн1 : 0

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