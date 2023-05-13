Омония - Мидтьюлланн 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Омония - Мидтьюлланн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Омония
Никосия, Кипр
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|40
|вр
|Фабиано
|3
|зщ
|Адам Мэтьюз
|22
|зщ
|Адам Ланг
|5
|зщ
|Сену Кулибали
|17
|зщ
|Ян Лецьякс
|8
|пз
|Морету Кассаман
|19
|пз
|Фуад Баширу
|7
|пз
|Willy Semedo
|10
|нп
|Лоизос Лоизу
|90
|нп
|Роман Безус
|9
|нп
|Андроникос Какулис
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|14
|зщ
|Хенрик Далсгор
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|73
|зщ
|Жуниньо
|29
|зщ
|Паулиньо
|35
|пз
|Шарлес
|5
|пз
|Эмилиано Мартинес
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|25
|пз
|Iver Fossum
|9
|нп
|Sory Kaba
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|28.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|4 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|30.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|21.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 0