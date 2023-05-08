Хапоэль Б-Ш - Левски 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Левски, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Левски
София, Болгария
Главные тренеры
|Эльянив Барда
История личных встреч
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 0
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|08.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 4-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|30.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|6 : 0
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|22.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 3