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Хапоэль Б-Ш - Левски 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хапоэль Б-Ш
Левски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Левски, которое состоится 10 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Левски
София, Болгария
Главные тренеры
Израиль Эльянив Барда
История личных встреч
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Хапоэль Б-Ш
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Хапоэль Б-Ш1 : 0
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Хапоэль Б-Ш2 : 0
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 0Хапоэль Б-Ш
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Хапоэль Б-Ш
06.08.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 4-й тур 2 : 1Левски
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Левски1 : 0
30.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 3-й тур Левски6 : 0
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Левски
22.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур 1 : 3Левски

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