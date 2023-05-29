Стяуа - Норшелланн 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
10 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Милош Бошкович (Черногория)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - Норшелланн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
Норшелланн
Фарум, Дания
История личных встреч
|06.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 4-й тур
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|29.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 3-й тур
|0 : 2
|26.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|22.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|3 : 1
|31.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|1 : 3
|24.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|4 : 1
|04.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|29.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|5 : 1