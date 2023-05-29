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Стяуа - Норшелланн 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
10 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Милош Бошкович (Черногория)
Стяуа
Норшелланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - Норшелланн, которое состоится 10 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
Норшелланн
Фарум, Дания
История личных встреч
06.08.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 4-й тур Стяуа1 : 0
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Стяуа3 : 2
29.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 3-й тур 0 : 2Стяуа
26.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Стяуа
22.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Стяуа2 : 1
06.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 3-й тур Норшелланн3 : 1
31.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 2-й тур 1 : 3Норшелланн
24.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур Норшелланн4 : 1
04.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Норшелланн0 : 0
29.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 5 : 1Норшелланн

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